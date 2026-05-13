Imprópria para cardíacos, a luta pela manutenção na Liga espanhola insufla de emoção a cada jornada que passa. Com a 36.ª e antepenúltima ronda em andamento, a distância pontual entre a primeira equipa em zona europeia e o penúltimo classificado é, à condição, de apenas cinco pontos. Mais embrulhado do que isto é difícil.

Uma das equipas que mais contribuiu, esta quarta-feira, para este cenário empolgante foi o Alavés, que derrotou o já campeão Barcelona por 1-0 e saltou do penúltimo para o 15.º posto, com um ponto de avanço para a zona de despromoção.

A jogar com um equipamento alusivo à final da Taça UEFA que disputou em 2001, a equipa basca garantiu o precioso triunfo graças a um golo de Ibrahim Diabaté, em cima do intervalo.

Nos catalães, que vinham da festa pela conquista do título, João Cancelo entrou para os últimos minutos, mas não conseguiu evitar a primeira derrota dos Culés frente ao Alavés em 10 anos. E na cidade de Vitória, o Barça já não perdia desde 2001.

Quem se tramou na corrida pela permanência foi o Maiorca que, sem o castigado Samu Costa, perdeu na casa do Getafe por 3-1.

Martin Satriano bisou na primeira parte [14 e 41m] e Zaid Romero fez o 3-0 aos 63m, tendo Omar Mascarell reduzido pelos insulares pouco depois.

De recordar que, mais cedo nesta quarta-feira, o Sevilha deu a volta ao Villarreal para vencer por 3-2 e o Espanhol somou o primeiro triunfo em 2026, frente ao Athletic Bilbao [2-0].

A 36.ª jornada da LaLiga completa-se na quinta-feira com os jogos Valência-Rayo Vallecano [18h00], Girona-Real Sociedad [19h00] e Real Madrid-Oviedo [20h30].