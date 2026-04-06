Depois da derrota na casa do último classificado Oviedo, a 15.ª na Liga espanhola, os adeptos do Sevilha insultaram e ameaçaram jogadores e elementos do staff do clube, tanto à saída do Estádio Nuevo Carlos Tartiere, na Astúrias, como no regresso da comitiva à Andaluzia.

O Sevilha, onde joga o defesa português Fábio Cardoso, é, por esta altura, a primeira equipa acima da “linha de água” na LaLiga, tendo apenas dois pontos de vantagem para a zona de despromoção.

Em Oviedo somou o quinto jogo consecutivo sem vencer no campeonato, sendo que, dos últimos dez encontros, só ganhou dois. A sequência negativa conduziu à troca de treinador, com Luis Garcia a render Matías Almeyda.

Entretanto, a LaLiga emitiu um comunicado em que revela que «irá apresentar denúncia pelos graves factos ocorridos e colaborará com as autoridades para identificar os responsáveis».

«A LaLiga condena as ameaças, insultos e intimidações contra jogadores, treinadores, dirigentes e funcionários dos clubes profissionais. Quem ultrapassa a linha da crítica e entra na ameaça, intimidação ou assédio deixa de agir como adepto e passa a agir como alguém violento. E perante as pessoas violentas, a LaLiga atua e continuará a atuar», pode ainda ler-se na nota.