O regresso às vitórias do Betis na Liga espanhola garante-lhe, a duas jornadas do fim, o quinto lugar, que vale uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, à qual vai regressar duas décadas depois. Os sevilhanos bateram o Elche, de André Silva, por 2-1, resultado que deixa a equipa de Alicante em posição delicada na insana luta pela manutenção na LaLiga.

A primeira parte teve dois golos, um para cada lado, apontados por Cucho Hernández, para o Betis [9m], e Hector Fort, para o Elche [41m], que teve Martim Neto no banco.

Na verdade, o primeiro tempo até teve três golos, mas aquele que poderia ter valido a remontada aos forasteiros, ao minuto 45+6, acabou anulado por uma mão na bola de André Silva antes de ter assistido Diangana para uma finalização fácil.

A vida do Elche ficou mais complicada no arranque da etapa complementar, quando Petrot viu o vermelho direto por uma entrada duríssima sobre Antony.

Em vantagem numérica, o Betis garantiu o triunfo com um grande golo de Pablo Fornals, aos 68m, com um remate colocado de fora da área.

No período de compensação, Cucho Hernández ficou perto do bis, mas permitiu a defesa de Dituro depois de ter contornado o guarda-redes adversário.

Com duas jornadas por disputar, o Betis carimbou o “milionário” quinto lugar na Liga espanhola, uma vez que soma mais sete pontos [57] do que o sexto classificado, o Celta de Vigo [50], que esta terça-feira perdeu com o Levante [3-2], de Luís Castro, que assim apanhou o Elche na tabela.

As duas equipas integram um lote de cinco com 39 pontos na tabela, com a agravante de Maiorca, Espanhol e Girona, este último já em zona de despromoção, ainda não terem jogado na 36.ª jornada.