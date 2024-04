A plataforma Movistar despediu esta quinta-feira Germán Burgos do cargo de comentador, após comentários polémicos do ex-guarda-redes argentino do At. Madrid sobre Lamine Yamal durante o jogo PSG-Barcelona, na noite de ontem.

«Em cumprimento ao código de conduta interno da Movistar, que contempla uma política de tolerância zero a qualquer comportamento discriminatório, a plataforma tomou medidas após o episódio vivido na noite passada, onde um dos seus colaboradores fez comentários inapropriados sobre o jogador Lamine Yamal. A Movistar e Germán "El Mono" Burgos deixarão, assim, imediatamente de colaborar», divulgou a plataforma através de comunicado.

Recorde-se que durante o aquecimento do jogo da Liga dos Campeões o antigo treinador-adjunto de Diego Simeone no Atlético de Madrid afirmou que «se a carreira de futebolista não correr bem, [Yamal] acaba num semáforo», enquanto o jogador dos catalães dava toques com a bola.

Estas declarações foram consideradas ofensivas tanto pelo Barcelona como pelo PSG, que no final do jogo em protesto não prestaram declarações à Movistar.

Já esta manhã, tanto Burgos como a Movistar pediram desculpa pelo comentário, o que manifestamente acabou por não se revelar suficiente.