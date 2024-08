Esta quarta-feira, Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, foi esfaqueado em Rocafonda, local onde vive. Segundo avança a imprensa, a origem da briga esteve numa confusão com vizinhos que ocorreu algumas horas antes.

Enquanto passeava o cão, o pai do jogador do Barcelona foi atingido com água arremessada de uma varanda. Na sequência gerou-se uma confusão na rua e a mesma só acalmou quando a polícia interveio.

Ao final do dia, entre as 20h00 e 21h00 locais (menos uma hora em Lisboa), terá acontecido o suposto ajuste de contas, com o progenitor de Lamine Yamal a ser apunhalado (várias vezes). Posteriormente foi hospitalizado, mas não corre perigo de vida.

Segundo a mesma fonte, foram detidos três suspeitos.