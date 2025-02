O internacional português Fábio Silva marcou esta segunda-feira o golo do Las Palmas na derrota com o Girona, por 2-1, no encerramento da 22.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

O avançado de 22 anos, ex-FC Porto, marcou pela sétima vez na edição 2024/25 do principal campeonato espanhol, aos 84 minutos, quando a equipa do arquipélago das Canárias perdia por 2-0 diante da formação catalã.

O internacional espanhol Abel Ruiz, ex-Sp. Braga, abriu o marcador, aos oito minutos, e falhou um penálti aos 45+1, antes de o internacional colombiano Yáser Asprilla dilatar a vantagem para os anfitriões, aos 79.

O Las Palmas averbou o quarto jogo consecutivo sem vitórias e ocupa a 15.ª posição na Liga espanhola, com 23 pontos, dois acima da primeira equipa em zona de despromoção, o Alavés, 18.º.

Sétimo da tabela, com 31 pontos, o Girona encerrou um ciclo de quatro derrotas consecutivas, duas para o campeonato e duas para a fase de liga da Liga dos Campeões, na qual foi 33.º classificado, tendo sido afastado da competição.