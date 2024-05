A tarde desta sexta-feira arrancou com um empate a dois golos, entre o Las Palmas e o Bétis (que teve Rui Silva no onze inicial).

À procura de não deixar fugir o sexto lugar do campeonato, que garante a presença na Liga Europa na próxima temporada, a formação de Sevilha até entrou melhor no encontro e colocou-se em vantagem aos 21 minutos, depois de uma infelicidade de Marmol. O defesa introduziu a bola na própria baliza, depois de um lance muito confuso dentro da área.

Só que o Las Palmas, ainda a tentar garantir a manutenção no principal escalão do futebol espanhol, foi atrás do resultado e conseguiu chegar ao empate. Rui Silva ainda conseguiu defender um primeiro remate de Alex Suárez, só que na recarga, o espanhol acabou mesmo por fazer o golo.

Com o 1-1 ao intervalo, o Bétis voltou a entrar melhor nos segundos 45 minutos. Abner tirou um cruzamento com régua e esquadro, para uma zona onde só morava mesmo Ayoze Pérez. Solto de marcação, o avançado espanhol finalizou (como conseguiu) e voltou a colocar os visitantes na frente.

Mas como quem gosta, quer repetir, o Las Palmas voltou a restabelecer a igualdade no marcador. Uma jogada toda ela repleta de classe, com Loiodice na assistência para o pontapé certeiro de Alberto Moleiro.

Este resultado deixa o Bétis com 56 pontos e em perigo de perder o lugar de acesso à Liga Europa, já o Las Palmas é 14.º classificado, com seis pontos de vantagem sobre o Cádiz, que se encontra em zona de despromoção.

.(VÍDEOS: ELEVEN NA DAZN).