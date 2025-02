O mercado de inverno já está fechado em Portugal, mas o Sporting parece ter garantido o primeiro reforço para a nova temporada.

De acordo com a «Gazzetta dello Sport», os leões têm praticamente fechada a contratação de Giorgi Kochorashvili, médio de 25 anos que atua no Levante. Em declarações ao jornal italiano, o empresário do jogador, Javier Piqué, confirmou o interesse do Sporting no atleta.

«Confirmo o interesse do Sporting. Também estão em curso negociações com outros clubes», afirmou.

Giorgi Kochorashvili tem contrato com o Levante até junho de 2027, sendo que esta época soma cinco golos e três assistências em 20 jogos pela equipa principal.