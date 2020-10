O Real Madrid subiu este domingo à liderança do campeonato espanhol, ao vencer no terreno do Levante, por 2-0.

Em Valência, o brasileiro Vinícius Júnior começou a construir o triunfo blanco aos 16 minutos, com um golo de belo efeito: com espaço no lado esquerdo da área, o jovem extremo rematou colocado para a baliza do Levante, que contou Rúben Vezo no onze – Hernâni, lesionado, não esteve na ficha de jogo.

Nos descontos da segunda parte, aos 90+5 minutos, Rodrygo assistiu Karim Benzema para o 2-0 final.

Mais cedo, o Alavés, com o sportinguista Battaglia no onze, venceu na receção ao Ath. Bilbao, por 1-0, com um golo de Ely aos 74 minutos.

Já o Osasuna bateu em casa o Celta de Vigo por 2-0. Roncaglia, aos 23 minutos, e Calleri, aos 76m, fizeram os golos da partida.