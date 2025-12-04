Espanha
Atenção, Benfica: Alexander-Arnold falha jogo com as águias por lesão
Lateral inglês do Real Madrid sofreu problema no quadríceps e para durante dois meses
O Real Madrid confirmou esta quinta-feira que Trent Alexander-Arnold e deve falhar o jogo frente ao Benfica, a contar para a Liga dos Campeões, devido a uma lesão muscular.
Em comunicado, o clube espanhol revelou que, após exames realizados pelo departamento médico, o lateral inglês foi diagnosticado com «uma lesão muscular no recto anterior do quadríceps da perna esquerda», sofrida no último jogo frente ao Athletic Bilbao.
O Real Madrid não avançou com tempo previsto de ausência, mas, mas segundo a imprensa espanhola, vai ter de parar durante dois meses e falhar assim a visita a Lisboa, a 28 de janeiro.
