Liga das Nações feminina: Espanha vence Alemanha e revalida título
Nó desatado na segunda parte por Clàudia Pina e Vicky López. Avançada Cristina Martín-Prieto, do Benfica, não saiu do banco
A Espanha revalidou o título da Liga das Nações feminina nesta terça-feira, em Madrid, na segunda mão da final. Após o nulo na Alemanha, a “Roja” aplicou 3-0 no Metropolitano do Atlético de Madrid, perante mais de 55 mil adeptos. Antes do apito inicial, as anfitriãs levaram a camisola de Aitana Bonmatí para a fotografia de grupo. De recordar que a média do Barcelona e Bola de Ouro sofreu uma grave lesão e terminou a época.
Num encontro de sentido único, a Espanha não foi capaz de traduzir o domínio em vantagem até ao intervalo. Entre falhanços e boas intervenções da guardiã Ann Berger, a avançada Anyomi esteve próxima de aplicar um golpe de teatro aos 45+2 minutos, quando furou a defesa, descaiu para a esquerda e atirou cruzado, com o esférico a tirar tinta ao poste mais distante.
Na etapa complementar, a avançada Clàudia Pina inaugurou o marcador aos 61 minutos, com um arco desferido na meia-lua da área germânica. O desvio de Berger foi insuficiente para impedir a vantagem espanhola.
Pouco depois, aos 68 minutos, a avançada Vicky López, de 19 anos, aproveitou a lentidão alemã para fletir da direita para o meio, entrar na área e desviar um arco indefensável. Por último, Clàudia Pina não quis ficar atrás e bisou aos 74 minutos, quando encheu o pé fora da área e colocou o esférico no canto superior direito da baliza adversária.
Do banco de Espanha não saiu Cristina Martín-Prieto, avançada de 32 anos e titular indiscutível no Benfica.
De sublinhar que este é o primeiro título de Sonia Bermúdez ao leme da seleção principal. A selecionadora de 41 anos assumiu os destinos da “Roja” neste ano, após a derrota na final do Europeu. Antes, conquistou por duas vezes o Europeu sub-19 feminino.
