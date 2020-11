Marc-André Ter Stegen está de regresso aos convocados do Barcelona pela primeira vez desde a goleada sofrida pelos culés em Lisboa, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

O guarda-redes alemão foi operado ao joelho quatro dias depois dessa noite de má lembrança, em que encaixou oito golos dos compatriotas alemães do Bayern Munique, e ainda não se estreou esta temporada.

Face à ausência de Ter Stegen, Ronald Koeman deu oportunidade a Neto neste início de temporada, e o guarda-redes brasileiro ficou ligado ao golo consentido pelos blaugrana no empate com o Alavés, no último sábado.

Caso seja titular esta quarta-feira, diante do Dínamo de Kiev, Ter Stegen vai voltar a defender as redes do Barcelona 82 dias depois.