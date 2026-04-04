Betis, próximo adversário do Sp. Braga na Liga Europa, e Espanhol não saíram do nulo, este sábado, e prolongaram a sequência de maus resultados na Liga espanhola, que no caso dos catalães começa a ganhar contornos críticos.

O desfecho prejudica sobretudo os sevilhanos, que criaram as melhores ocasiões e só não conseguiram marcar porque Dmitrovic viveu uma tarde inspirada na baliza do Espanhol (fez um total de seis defesas) e Pablo Garcia acertou na barra, à entrada dos derradeiros dez minutos do jogo.

O sexto encontro consecutivo sem vencer na LaLiga não retira o Betis do quinto lugar, passando a somar 45 pontos, mais sete do que o Espanhol, que ainda não ganhou qualquer partida em 2026.

O Betis, recorde-se, visita Braga na quarta-feira para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. A partida arranca às 17h45.