O Barcelona vai a eleições no dia 15 de março, confirmou o presidente do clube, Joan Laporta, no final de uma reunião ordinária da Direção do clube catalão, esta quinta-feira.

Apesar de o atual mandato ser válido até ao final de junho deste ano, Laporta optou por antecipar o ato eleitoral para março.

«Escolhemos esta data porque, para o funcionamento normal do clube, a nível institucional e desportivo, pensamos ser a mais apropriada. Estamos convencidos de que vão ser umas eleições exemplares, com uma grande participação, e uma festa do barcelonismo», explicou o atual presidente, aos canais do clube da Catalunha.

Para o dia das eleições está agendado, no Camp Nou, o jogo entre Barcelona e Sevilha, para a Liga espanhola.

Durante o período eleitoral, a liderança do clube ficará a cargo do atual vice-presidente, Rafael Yuste.

Até ver, Víctor Font, Xavi Vilajoana e Marc Ciria, para lá de Joan Laporta, já manifestaram a intenção de concorrerem à presidência do Barcelona.