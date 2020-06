Nélson Semedo treinou isolado na sessão conjunta do Barcelona desta quinta-feira, informou o clube catalão.

Depois de ter quebrado o protocolo de segurança estabelecido pela liga espanhola, o português fez trabalho de ginásio e, segundo a imprensa espanhola, aguarda pelo resultado do teste serológico para saber se pode estar no treino agendado para a próxima sexta-feira.

O defesa, recorde-se, esteve numa festa de aniversário com cerca de 20 pessoas na última segunda-feira, sendo que as regras desta fase de desconfinamento impostas pelo governo, não permitem que se reúnam mais de 15 pessoas.

O Barcelona acerta os últimos detalhes antes da deslocação a Maiorca, sendo uma incógnita a participação de Nélson Semedo nesse jogo.

Training session with available first team players. N. Semedo did not train as per protocol established by La Liga. pic.twitter.com/Fl3iaLODFu