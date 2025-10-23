Poucos dias após ter deixado duras críticas à postura da Liga Espanhola, pela tentativa de ocultar os protestos dos jogadores quanto ao Villarreal-Barcelona nos Estados Unidos, Courtois voltou «à carga» e desta vez referiu mesmo que um campeonato que se considera o «melhor do mundo» não necessita de realizar jogos fora do país.

Em declarações aos jornalistas e divulgadas pelo El Chiringuito, o guardião belga mostrou-se satisfeito com a decisão de cancelar o jogo entre as duas equipas e confessou que o foco da Liga Espanhola deve estar no cumprimento do fair-play financeiro por parte dos clubes, assim como a falta de adeptos nos estádios.

«Estou satisfeito com a decisão, já que não fazia sentido a forma como queriam fazer as coisas. Sem transparência. As equipas têm de jogar em casa e fora. Se o quiserem fazer no futuro, então têm de votar entre todos os clubes», começou por referir.

«Se queres que a marca da Liga Espanhola seja boa, se acreditas que é a melhor Liga do mundo, não faz falta ir a outros países realizar jogos. Primeiro há que ter os estádios cheios, o que nem sempre acontece. O "fair-play" financeiro é bom, mas há muitas equipas a vender os melhores jogadores para o cumprir», acrescentou.

Assista às declarações de Thibaut Courtois: