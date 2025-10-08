A UEFA confirmou e o jogo entre Villarreal e Barcelona, para a Liga Espanhola, será jogado nos Estados Unidos, algo que Frenkie De Jong não concorda.

Em declarações aos jornalistas, durante uma conferência de imprensa na seleção dos Países Baixos, o médio da formação catalã assegurou que, apesar do dinheiro que os clubes vão receber, é natural os restantes clubes não concordarem com esta decisão. Além disso, Frenkie De Jong recorda as inúmeras queixas feitas por atletas e treinadores, face aos calendários apertados e excesso de viagens.

«Os clubes vão ser pagos para jogar nos Estados Unidos, mas não concordo em jogar um encontro da Liga Espanhola nos Estados Unidos. Percebo que os restantes clubes não concordem também. Não é justo para a competição. Para os clubes, provavelmente trata-se de expandir a marca a um nível global, mas depois estamos sempre a reclamar do calendário e do excesso de viagens», afirmou.

Recorde-se que, para além do Villarreal-Barcelona, também o Milan-Como vai ser disputado fora de Itália, mais concretamente na Austrália, em fevereiro de 2026.