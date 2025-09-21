O Elche recebeu e venceu o Real Oviedo por 1-0, num jogo em que André Silva foi absolutamente decisivo.

Titular pelo conjunto da casa, o internacional português apontou o único golo e logo aos nove minutos. Na sequência de um lance dentro da área adversária, o guarda-redes não impediu que a bola chegasse aos pés de André Silva, que não se fez de rogado e atirou para o fundo da baliza.

Este lance revelou-se essencial para o decorrer do encontro, já que o Elche regressou aos balneários em vantagem no marcador e o Real Oviedo não conseguiu transformar em golo as oportunidades que criou. O triunfo deixa o Elche com nove pontos e ainda sem qualquer derrota para o campeonato, tendo duas vitórias e três empates somados.

Já o Real Oviedo é 17.º classificado e está um lugar acima da linha de água, com três pontos somados em cinco jogos e apenas um golo marcado, a média mais baixa em toda a competição.

