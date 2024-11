Num duelo de aflitos da Liga Espanhola, o Getafe recebeu e bateu o Valladolid esta sexta-feira por 2-0, numa partida a contar para 14.ª ronda do Campeonato espanhol.

Poucas oportunidades na primeira parte do encontro, foi preciso esperar pela segunda metade para se verem golos e em apenas quatro minutos. Alvaro Rodriguez (70m) e Allan Nyom (73m) acabaram com as esperanças do Valladolid.

Domingos Duarte, central português, começou no banco a partida e apenas entrou quando já decorria o minuto 89.

Com esta vitória o Getafe foge aos lugares de despromoção, estando no 15.º lugar com 13 pontos, já o Valladolid continua abaixo da linha de água, no 19.º posto com apenas nove pontos em 14 jornadas.

