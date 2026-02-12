A FIFA incluiu o Athletic Bilbao na lista de clubes impedidos de inscrever novos jogadores. Em causa estarão «discrepâncias sobre os direitos de um futebolista», explicou fonte do clube basco ao jornal Marca.

A transfer ban é válida por três janelas de transferências, mas é anulada assim que o clube visado consiga solucionar o problema que conduziu à sua aplicação.

Os dirigentes do Athletic trabalham para resolver o assunto de forma célere, acreditando que a situação será ultrapassada «nas próximas horas».

De recordar que os bascos foram adversários do Sporting na fase liga da Liga dos Campeões, esta época. Na Liga espanhola, ocupam o 10.º lugar.