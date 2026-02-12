Espanha
Há 13 min
FIFA impede Athletic Bilbao de registar novos jogadores
Clube basco espera ultrapassar «transfer ban» de forma célere
RAS
Clube basco espera ultrapassar «transfer ban» de forma célere
RAS
A FIFA incluiu o Athletic Bilbao na lista de clubes impedidos de inscrever novos jogadores. Em causa estarão «discrepâncias sobre os direitos de um futebolista», explicou fonte do clube basco ao jornal Marca.
A transfer ban é válida por três janelas de transferências, mas é anulada assim que o clube visado consiga solucionar o problema que conduziu à sua aplicação.
Os dirigentes do Athletic trabalham para resolver o assunto de forma célere, acreditando que a situação será ultrapassada «nas próximas horas».
De recordar que os bascos foram adversários do Sporting na fase liga da Liga dos Campeões, esta época. Na Liga espanhola, ocupam o 10.º lugar.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS