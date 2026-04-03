Flick critica «pequeno número de idiotas» após insultos xenófobos no Espanha-Egito
Treinador do Barcelona sublinha que «não há lugar para o racismo» na antevisão ao jogo com o Atlético de Madrid
Hansi Flick, treinador do Barcelona, condenou os insultos xenófobos oriundos das bancadas durante o último Espanha-Egito, jogo de preparação para o Mundial que se disputou, na passada terça-feira, no RCDE Stadium, na Catalunha.
«As mensagens que o futebol procura passar todos os dias são de integração e inclusão. É frustrante que um pequeno número de idiotas não o entenda. É preciso refletir sobre isso e melhorar. Não há lugar para o racismo, nem na vida nem no futebol. Temos de estar juntos nesta luta. É preciso respeitar o outro independentemente da sua cor, religião ou origem», sublinhou o treinador alemão.
O desabafo aconteceu durante a antevisão do importante duelo do Barça com o Atlético de Madrid do próximo sábado (20h00), no Metropolitano, para a 30.ª jornada da Liga espanhola.
Flick confirmou os regressos de Jules Koundé, Alejandro Balde e Eric Garcia à equipa, enquanto Frenkie de Jong apenas deverá voltar às opções na próxima semana. De fora do jogo com os Colchoneros ficam também os lesionados Raphinha, Fermín López e Gavi.
O Barcelona lidera a LaLiga com 73 pontos, mais quatro do que o segundo classificado Real Madrid. O Atlético segue na quarta posição com 57 pontos.