Hansi Flick, treinador do Barcelona, condenou os insultos xenófobos oriundos das bancadas durante o último Espanha-Egito, jogo de preparação para o Mundial que se disputou, na passada terça-feira, no RCDE Stadium, na Catalunha.

«As mensagens que o futebol procura passar todos os dias são de integração e inclusão. É frustrante que um pequeno número de idiotas não o entenda. É preciso refletir sobre isso e melhorar. Não há lugar para o racismo, nem na vida nem no futebol. Temos de estar juntos nesta luta. É preciso respeitar o outro independentemente da sua cor, religião ou origem», sublinhou o treinador alemão.

O desabafo aconteceu durante a antevisão do importante duelo do Barça com o Atlético de Madrid do próximo sábado (20h00), no Metropolitano, para a 30.ª jornada da Liga espanhola.

Flick confirmou os regressos de Jules Koundé, Alejandro Balde e Eric Garcia à equipa, enquanto Frenkie de Jong apenas deverá voltar às opções na próxima semana. De fora do jogo com os Colchoneros ficam também os lesionados Raphinha, Fermín López e Gavi.

O Barcelona lidera a LaLiga com 73 pontos, mais quatro do que o segundo classificado Real Madrid. O Atlético segue na quarta posição com 57 pontos.

RELACIONADOS
Polícia investiga cânticos islamofóbicos e xenófobos durante o Espanha-Egito
Yamal responde aos ataques anti-islâmicos: «Sou muçulmano, graças a Deus»
Espanhol critica atos xenófobos: «Não representam os valores do desporto e devem ser condenados»