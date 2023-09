O Atlético Madrid sofreu a primeira derrota nesta edição da Liga espanhola, ao perder por 3-0 com o Valência no Mestalla.

Com Thierry Correia e André Almeida no onze da equipa Che, os anfitriões adiantaram-se no marcador logo aos 5 minutos por intermédio de Hugo Duro.

Aos 34 minutos, Duro bisou e confirmou que a tarde dos colchoneros em Valência seria tudo menos suave.

Aos 54 minutos, Javi Guerra recebeu de Thierry Correia em zona frontal e disparou colocado sem hipóteses para Jan Oblak.

Com este resultado, o Valência chega aos 9 pontos (após 5 jornadas), mais dois do que o Atlético Madrid, que tem um jogo a menos.

Também neste sábado, o Athletic Bilbao levou a melhor sobre o Cádiz por categóricos 3-0 e segue nos lugares cimeiros da Liga espanhola.