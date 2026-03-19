A Liga Espanhola, em parceria com a Puma, divulgou a bola «retro» que vai ser utilizada na jornada especial das duas principais divisões de futebol no país (31.ª na primeira e 35.ª na segunda), entre os dias 10 e 13 de abril.

Através das redes sociais, o organismo apresentou a bola, com apenas duas cores (preto e branco) e que remete claramente às que se utilizavam antigamente. Recorde-se que apenas quatro clubes não vão aderir a esta iniciativa: Real Madrid, Barcelona, Getafe e Rayo Vallecano.

A gala de apresentação dos equipamentos vai acontecer na noite desta quinta-feira, sendo que a própria transmissão televisiva dos jogos vai adotar um grafismo nostálgico.

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