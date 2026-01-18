Gonçalo Guedes sonha com o Mundial e um troféu na Real Sociedad
Internacional português defronta, esta noite, o Barcelona para a Liga espanhola
Gonçalo Guedes partilhou o desejo de «ganhar um troféu» na Real Sociedad e «ir ao Mundial, sabendo da dificuldade e do nível em que a Seleção está».
Em entrevista à DAZN, o avançado salientou que procura «estar o mais focado possível no clube, fazer grandes exibições e ajudar a equipa». «Se for chamado (à Seleção), vai ser muito bom», acrescenta, sublinhando que tudo dependerá da decisão do selecionador nacional, Roberto Martínez.
O internacional português, de 29 anos, será uma das armas da Real Sociedad, esta noite, no ataque ao líder da Liga espanhola, Barcelona, no Anoeta.
«O Barça é sempre uma equipa que tenta pressionar o mais alto possível e mete uma linha (de defesas) muito alta. Uma das coisas em que eu sou bom é ir ao espaço, acho que é um dos momentos em que posso aproveitar. Esperemos que aproveite», partilhou Gonçalo Guedes, que esta época leva quatro golos e três assistências em 22 jogos.
O Real Sociedad-Barcelona, da 20.ª jornada da Liga espanhola, arranca às 20h00.