Anthony Gordon acabou de chegar ao Barcelona e já deixou muita gente surpreendida… por ser fluente em castelhano. E tudo porque sempre sonhou jogar pelos Culés.

Durante a apresentação como reforço dos catalães, o internacional inglês expressou-se por mais do que uma vez em castelhano, e com uma fluência assinalável.

«Quis aprender a falar espanhol porque, em criança, sonhava jogar pelo Barcelona, acreditem ou não. Cheguei a contar isso a um fisioterapeuta do Newcastle», explicou o avançado, de 25 anos, que deixou os Magpies para reforçar o bicampeão espanhol.

Admitindo que o seu estilo de jogo se assemelha mais ao de Raphinha, Gordon assumiu que «seria especial» ganhar a Liga dos Campeões pelo Barcelona, «o maior clube do mundo».

«É muito emocionante poder jogar com o Lamine [Yamal] e os restantes jogadores do plantel. São os melhores do mundo. Quando os defrontámos, no St. James’ Park, quase não tocámos na bola», acrescentou o avançado.

O Barcelona contratou Anthony Gordon ao Newcastle num negócio que pode chegar aos 80 milhões de euros, sendo que 10 deles estão condicionados à concretização de objetivos. O internacional inglês assinou até 2031.