A importante vitória do Maiorca na casa do Girona (1-0), para a 34.ª jornada da Liga espanhola, contou com um momento insólito protagonizado por Jan Virgili.

Com problemas intestinais, o jovem avançado espanhol, de 19 anos, até começou o jogo no banco, mas entrou ao intervalo para o lugar do lesionado Justin Kalumba.

Porém, sem que nada o fizesse prever, aos 72 minutos Virgili pediu para ser substituído, devido a uma indisposição. «Tinha de ir à casa de banho», confirmou o jogador, à Movistar, no final do jogo.

O Maiorca lá conseguiu segurar a vantagem construída com o golo do internacional português Samu Costa (20m) e nem precisou de quebrar o ritmo nas pausas para substituições. Pelo menos na de Virgili, que saiu disparado para o balneário. Quando a natureza chama…