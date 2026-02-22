João Cancelo: «O futebol dá-te sempre a oportunidade de responder»
Internacional português assistiu para o segundo golo do Barcelona no triunfo por 3-0 frente ao Levante
Eleito o melhor jogador em campo no triunfo do Barcelona frente ao Levante (3-0), na 25.ª jornada da Liga espanhola, João Cancelo mostrou-se feliz pelos «três pontos e a vitória muito importante» que se seguiu a duas derrotas seguidas sofridas pelos catalães.
«O futebol dá-te sempre a oportunidade de responder. Depois de dois jogos maus, fizemos uma boa partida frente a um adversário com bons jogadores», referiu o internacional português, após o encontro com o Levante.
Notando que é «um lateral ofensivo», Cancelo explicou que procura «aproveitar a oportunidade» sempre que Hansi Flick, treinador dos culés, o chama à ação. Depois, «quando se treina bem», as coisas saem da melhor forma.
Autor da assistência para o segundo golo do Barcelona frente ao Levante, apontado por Frenkie de Jong, o lateral português, de 31 anos, esteve em grande plano, esta tarde, no Camp Nou.