Em vésperas do arranque de mais uma edição da Liga espanhola, o «The Analyst», ferramenta de inteligência artificial da OPTA, previu que o Real Madrid é claro favorito e o mais provável é sagrar-se bicampeão.

Segundo a simulação, a equipa de Carlo Ancelotti vai terminar a competição com 89 pontos, mais 13 do que o Barcelona. O Atlético Madrid fecha o pódio com 70 pontos, superando o Girona, que terminou a última Liga espanhola num sensacional terceiro posto.

Se a probabilidade de as pontuações se verificarem no final da época até podem ser remotas, o mesmo não pode dizer-se sobre a percentagem de favoritismo do Real Madrid antes do arranque da La Liga: são 86 por cento face a apenas 10,3 do eterno rival Barcelona, 2,2 por cento do Atlético Madrid, 0,8 do Girona e apenas 0,3 relativamente às aspirações do Athletic Bilbao.

De acordo com o «The Analyst»?, Espanhol, Real Sociedad e Leganés descem de divisão.