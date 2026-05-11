Envolvido na luta pela manutenção na Liga espanhola, um cenário impensável no virar do ano, o Espanhol anunciou a contratação de Monchi para o cargo de diretor-geral.

O reputado dirigente, de 57 anos, que ajudou a construir um Sevilha ganhador na Europa, deixou o Aston Villa no início desta época, antes de se ter tornado presidente do clube da terra de onde é natural, o San Fernando, em Cádiz.

«Chego para tentar ajudar no futuro, mas também no presente. Juntei-me agora ao clube porque acredito que qualquer contribuição, por mais pequena que seja, será positiva. Acredito que o Espanhol se vai salvar da descida porque tem argumentos desportivos para o conseguir. Temos todos de acreditar», disse Monchi, após a oficialização da sua chegada ao clube catalão.

✍️ OFICIAL | Monchi, nou director general esportiu de l'#RCDE. — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) May 11, 2026

Depois de ter fechado o ano de 2025 no quinto lugar da Liga espanhola, com 33 pontos, o Espanhol entrou numa sequência de 18 jogos sem vencer para o campeonato, que o atirou para a luta pela permanência. Ainda sem qualquer jogo ganho em 2026, soma 39 pontos, apenas mais dois do que o Alavés, a primeira equipa em zona de despromoção.

No último fim de semana, o Espanhol perdeu em Sevilha [2-1] com um golo sofrido no período de compensação. Até ao final da LaLiga vai receber o Athletic Bilbao e a Real Sociedad, tendo pelo meio uma visita ao terreno do Osasuna.