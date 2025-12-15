Racing Santander faz queixa do Barcelona por má-fé no negócio Pablo Torre
Catalães transferiram o jogador para o Maiorca por uma verba que lhe permitiu evitar pagar mais-valias
O Racing Santander apresentou uma queixa, na LaLiga, contra o Barcelona, por entender que o clube catalão agiu de má-fé na transferência de Pablo Torre para o Maiorca. Em causa está a questão das mais-valias, que o clube catalão evitou ter de pagar por meros 50 mil euros.
Na génese deste caso está o negócio que conduziu, em 2022, à contratação de Pablo Torre, médio formado no Racing Santander, pelo Barcelona.
A transferência ficou fechada por 5 milhões de euros, aos quais poderiam acrescer eventuais mais-valias geradas numa negociação futura.
Três anos depois, o Barça acabou mesmo por vender o passe do criativo ao Maiorca por 4,950 milhões de euros, evitando assim pagar mais-valias ao Racing Santander.
O clube da Cantabria, que por esta altura lidera a II Liga espanhola, decidiu por isso apresentar queixa contra o emblema catalão por má-fé no negócio feito com o Maiorca.
O presidente do Racing, Manuel Higuera, garante que não pretende entrar em conflito com o Barcelona, tendo como único objetivo «lutar por aquilo a que temos direito».