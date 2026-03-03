Antonio Rüdiger foi acusado de agressão por parte de Diego Rico, após um lance que envolveu ambos os jogadores, durante o Real Madrid-Getafe, desta segunda-feira.

Em declarações à Deportes COPE, o defesa espanhol considera que o adversário lhe tentou «esmagar a cara» e acrescenta que se fosse ao contrário, teria recebido «dez jogos de suspensão». Recorde-se que o Getafe acabou por vencer o Real Madrid por 1-0, graças a um golo solitário de Martin Satriano.

«Se ele me acerta mal podia ter ficado ali. Foi para me rebentar a cara. Se fosse ao contrário, eu tinha recebido uma suspensão de dez jogos e não jogava o resto da época. Não sei para que serve o VAR, já que devia existir para situações como esta», afirma.

Assista aqui ao momento com Rüdiger: