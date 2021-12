O Real Madrid bateu o Athletic Bilbao por 1-0 no Santiago Bernabéu, em jogo da 15.ª jornada da Liga espanhola, e somou a sétima vitória consecutiva.

Karim Benzema apontou o único golo do encontro à passagem do minuto 40, aproveitando a confusão na grande área basca, após uma boa jogada coletiva do Real.

Os merengues seguem líderes do campeonato, com 36 pontos, mais sete do que o At. Madrid, que tem menos um jogo. Já a turma de Bilbau, está no oitavo posto.

Imagens vídeo Eleven Sports