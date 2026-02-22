VÍDEO: Cancelo eleito MVP na vitória do Barcelona, que sobe a líder na Liga
Triunfo tranquilo por 3-0 frente ao Levante do português Luís Castro. Fermín López assinou o momento alto do jogo
O Barcelona resolveu cedo o jogo da 25.ª jornada com o penúltimo classificado da LaLiga, Levante, orientado pelo português Luís Castro. Venceu por 3-0, recuperou a liderança da tabela classificativa e afastou os fantasmas que poderiam emergir pelas recentes derrotas frente ao Atlético Madrid, para a Taça do Rei, e o Girona, para o campeonato.
O jogo ficou praticamente resolvido nos primeiros 22 minutos com os golos de Marc Bernal e Frenkie de Jong, este último a passe do português João Cancelo, que foi titular nos catalães e eleito o MVP do jogo pela LaLiga.
O momento alto do jogo surgiu ao minuto 80, quando Fermín López fez o 3-0 com um remate de fora da área, sem hipótese de defesa para Matt Ryan. O guarda-redes do Levante impediu ainda o quarto dos culés, em cima do minuto 90, com uma dupla intervenção milagrosa, parando os remates de Raphinha e Fermín.
Os três pontos somados este domingo permitem ao Barça chegar aos 61 e recuperar o estatuto de líder na Liga espanhola, tirando proveito do deslize do Real Madrid na véspera.
Já o Levante somou a quarta derrota seguida, e o quinto jogo sem vencer, na prova, mantendo-se na penúltima posição com 18 pontos.