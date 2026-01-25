A área destinada à imprensa no Camp Nou, em Barcelona, ficou inundada na sequência da muita chuva e do granizo que caíram, este domingo, durante o jogo dos culés com o Oviedo (3-0), para a 21.ª jornada da Liga espanhola.

As obras de renovação do estádio do Barcelona ainda não estão concluídas e, como se percebeu este domingo, a zona de imprensa continua muito permeável em caso de intempérie.

Alguns vídeos publicados nas redes sociais mostram autênticas quedas de água e espaços, onde deveriam estar jornalistas e equipamentos eletrónicos, totalmente alagados.