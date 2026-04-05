Com Domingos Duarte no eixo defensivo, o Getafe venceu o Athletic Bilbao (2-0), na 30.ª jornada da Liga espanhola, e descolou do clube basco na tabela classificativa.

A grande figura da partida foi o uruguaio Martin Satriano, que assistiu para o 1-0, apontado por Luis Vásquez (14m), e fechou as contas em cima do minuto 90.

Com seis vitórias nos últimos oito jogos, o Getafe já é sétimo classificado na LaLiga, com 41 pontos, pese embora até tenha menos golos marcados (27) do que sofridos (31). Pior em termos ofensivos só mesmo o “lanterna vermelha” Oviedo, que leva apenas 20 golos apontados. Por outro lado, apenas Barcelona, Real e Atlético de Madrid sofreram menos golos do que o Getafe, até aqui.

Quanto ao Athletic, que foi adversário do Sporting na fase regular da Liga dos Campeões, somou a terceira derrota nos últimos quatros jogos e segue num modesto 10.º lugar (38 pontos), do qual ainda pode cair no decorrer da 30.ª ronda do campeonato espanhol.