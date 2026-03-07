O talento de Lamine Yamal voltou a salvar o Barcelona de dissabores na Liga espanhola. Os catalães saíram inteiros da visita ao San Mamés, onde venceram o Athletic Bilbao por 1-0 graças a uma finalização a roçar a perfeição do internacional espanhol. E assim recuperaram os quatro pontos de avanço para o Real Madrid, que tinha vencido, na véspera, o Celta de Vigo.

Lamine Yamal, refira-se, está com tudo para bater um recorde mítico de Raul Gonzalez: o histórico capitão do Real Madrid fez 19 golos numa só época da Liga Espanhola antes de completar 19 anos. Lamine já leva 14 golos e tem onze jornadas pela frente para ultrapassar Raul, tornando-se o jovem mais goleador.

A primeira parte do jogo no País Basco roçou a nulidade, em qualidade e emoção, pelo que o 0-0 que se registava ao intervalo não surpreendia quem acompanhava o encontro.

O nível subiu na etapa complementar - era, de certo modo, inevitável - à boleia dos craques. E nesse capítulo, poucos estão ao nível de Lamine, que assinou (mais) um momento de antologia aos 67 minutos, quando apontou o único golo do jogo. Mais do que tentar descrevê-lo, o melhor é mesmo vê-lo.

Apesar das melhorias apresentadas pelo Athletic, que acabou o encontro com mais remates tentados e enquadrados, o 1-0 perdurou até ao apito final, para alívio do Barça, que volta a ganhar maior conforto no topo da Liga. Chegou aos 67 pontos, somando mais quatro do que o Real Madrid, ao cabo de 27 jornadas.

Por seu turno, os bascos, que vão em seis derrotas consecutivas em duelos com os catalães, seguem no nono lugar da tabela, com 35 pontos.