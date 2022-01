Depois da derrota com o Real Madrid nas meias-finais da Supertaça espanhola e da eliminação da Taça do Rei aos pés do Athletic Bilbao, o Barcelona voltou aos triunfos neste domingo, ao vencer fora o Alavés por 1-0.

Em mais uma noite difícil para a equipa de Xavi, valeu um golo de Frenkie de Jong ao minuto 87. Jordi Alba descobriu Ferran Torres com o soberbo passe com o pior pé (o direito) e o reforço de inverno blaugrana tocou para o médio neerlandês, que, plantado no coração da área, só precisou de encostar para o único golo do jogo.

Este resultado permite ao Barça subir ao 5.º lugar (a um ponto de posição de acesso à Liga dos Campeões) por troca com a Real Sociedad, que neste domingo empatou a zeros com o Getafe.

Também neste domingo, o Osasuna bateu fora o Granada (com Maximiano na baliza) por 2-0, enquanto o Athletic Bilbao foi a Madrid bater o Rayo Vallecano por 1-0.

