VÍDEO: Mbappé salva Real Madrid com golo ao minuto 90+10
«Merengues» derrotam vizinho Rayo Vallecano por 2-1 num duelo com um final dramático
Que sufoco no Bernabéu, onde o Real Madrid derrotou o vizinho Rayo Vallecano (2-1), para a 22.ª jornada da Liga espanhola, com um golo de Mbappé ao minuto 90+10, de penálti. Um desfecho no mínimo sofrido numa partida em que os merengues perderam Jude Bellingham devido a lesão e acertaram por duas vezes nos ferros da baliza adversária, enquanto o Rayo terminou reduzido a nove jogadores.
Vindo de uma dramática derrota frente ao Benfica (4-2), que inviabilizou o apuramento direto para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o treinador do Real, Álvaro Arbeloa, apenas trocou Camavinga por Álvaro Carreras no lado esquerdo da defesa e viu a sua equipa marcar cedo, por Vinícius Júnior, a passe de Brahim Díaz, que instantes antes tinha rendido o lesionado Bellingham.
Só que, mesmo tendo desbloqueado cedo o marcador, os merengues ficaram longe de deslumbrar e acabaram por sofrer o 1-1 no arranque do segundo tempo, apontado por Jorge de Frutos (49m).
Novamente em dificuldades, o Real intensificou a pressão e até acertou por duas vezes nos ferros da baliza defendida por Augusto Batalla, por Mbappé (68m) e Camavinga (85m), este último numa fase em que o blancos já jogavam em superioridade numérica pela expulsão de Ciss, aos 80 minutos.
No longo período de compensação que a partida viveu - o jogo só terminou aos 90+15m - o Real começou por ameaçar por Rodrygo, que desperdiçou na cara de Batalla (90+4m), antes de Kylian Mbappé salvar a equipa com um golo aos 90+10m, na sequência de um penálti cometido de forma infantil por Nobel Mendy.
Pouco depois, Pep Chavarria também seria expulso no Rayo Vallecano, que terminou o encontro reduzido a nove elementos.
O Real Madrid segue numa sequência de seis vitórias consecutivas na Liga espanhola, voltando a encurtar para apenas um ponto a desvantagem para o líder Barcelona, que no sábado bateu o Elche. Quanto ao Rayo somou a terceira derrota seguida no campeonato e pode terminar a jornada na zona de despromoção, se o Maiorca derrotar o Sevilha na segunda-feira.