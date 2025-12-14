O Real Madrid preservou distâncias para o campeão e líder Barcelona, na segunda posição da Liga espanhola, ao vencer, fora, o Alavés por 2-1, na 16.ª jornada da prova, regressando aos triunfos depois de duas derrotas em casa.

Em Vitoria, o francês Kylian Mbappé (24 minutos) e o brasileiro Rodrygo (76) marcaram pelos madrilenos, por entre um golo do recém-entrado Carlos Vicente (68), nos anfitriões.

Mbappé fortaleceu o comando dos melhores marcadores do campeonato, agora com 17 tentos, e ajudou o Real a diluir a recente fase negativa, na qual teve três empates e uma derrota nas últimas cinco rondas, cedendo ainda na receção aos ingleses do Manchester City (2-1), para a sexta e antepenúltima jornada da fase inicial da Liga dos Campeões.

Adversários do Benfica na principal prova europeia de clubes, os Merengues seguem na vice-liderança da Liga espanhola, com 39 pontos, a quatro do Barcelona, que venceu em casa o Osasuna (2-0), no sábado, e tem mais uma partida, tal como o rival madrileno.

Já o Alavés é 12.º, com 18 pontos, tendo somado cinco derrotas nos últimos sete jogos.