No dilúvio de Valdebebas, triunfou o Real Madrid, numa vitória saborosa a dobrar: os merengues levam a melhor sobre o eterno rival Barcelona (2-1), e igualam na liderança o outro rival, o Atlético de Madrid.

Mas primeiro, a partida.

Zinedine Zidane e Ronald Koeman surpreenderam com as titularidades de Valverde e Ronald Araújo, mas foi a aposta do técnico madrileno que mais surtiu efeito.

Zizou encostou Valverde à ala direita, susteu o ímpeto ofensivo de Jordi Alba e ainda conseguiu causar mossa por aí no ataque. O 1-0 partiu do pé direito do uruguaio, passou pelo toque de calcanhar de Karim Benzema – que classe – e acabou no fundo das redes de Ter Stegen, isto aos 13 minutos.

O marcador não demorou muito a voltar a mexer: Toni Kroos bateu o livre em zona frontal, a bola desviou e Dest e Jordi Alba e só parou dentro da baliza blaugrana.

Início de sonho para as gentes blancas.

Em desvantagem, Koeman desmontou o sistema de três centrais ao intervalo, colocou Griezmann em campo e o Barça cresceu. À hora de jogo, Grizou deixou a bola passar de forma inteligente e Mingueza estreou-se a marcar em clássicos para reduzir para os catalães.

O Barcelona continuou a carregar, mas sempre com o Real à espreita para o contra-golpe: cínicos, os homens de Zidane tentavam o 3-1 sempre que podiam na transição ofensiva, e levaram mais do que uma vez perigo à baliza de Ter Stegen.

Do outro lado, a formação culé – com Trincão, lançado nos últimos minutos, em campo – também fez estremecer várias vezes o coração merengue, a última das quais de forma mais evidente. No último lance do jogo, já Casemiro tinha sido expulso, o jovem Moriba atirou à barra. Aquele que podia ter sido o golpe de teatro da noite acabou em frustração para as gentes blaugranas, perante os festejos madrilenos.

Afinal, o Real vai dormir na liderança da Liga espanhola, em igualdade pontual com o Atlético de Madrid – Barcelona tem menos um ponto. Têm agora a palavra os colchoneros, que jogam na noite de domingo em casa do Betis.

Veja no vídeo acima associado alguns dos lances do jogo.