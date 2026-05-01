Samu Costa foi decisivo para o regresso às vitórias do Maiorca, que pode respirar melhor na luta pela permanência no principal escalão do futebol espanhol.

Na deslocação ao reduto do Girona, os visitantes tiveram algum ascendente no primeiro tempo e acabaram por conseguir chegar à vantagem no marcador, já em cima do intervalo. Um cruzamento teleguiado para o segundo poste permitiu ao internacional português surgir solto de marcação e cabecear para o fundo da baliza.

Assista aqui ao golo de Samu Costa:

Esta vantagem manteve-se até ao apito do árbitro e o que é certo é que a segunda parte teve uma outra cara do conjunto catalão. As alterações fizeram bem à equipa da casa, que procurava colocar um ponto final na série de duas derrotas consecutivas, mas sem sucesso.

A vitória permite ao Maiorca somar os mesmos 38 pontos do adversário desta sexta-feira e afastar-se (para já) da luta pela permanência.