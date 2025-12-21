Num jogo marcado pela expulsão de Renato Veiga, por falta dura sobre Lamine Yamal perto do intervalo, o Barcelona venceu na casa do Villarreal (2-0), voltou a fugir na liderança da Liga espanhola e alcançou uma marca inédita na era Hansi Flick: completou uma série de três jogos consecutivos sem sofrer golos.

Aos 12 minutos, Raphinha adiantou o Barça no marcador na conversão de um penálti, ele que quase ampliou a diferença apenas três minutos depois, quando enviou um “míssil” à trave da baliza defendida pelo ex-Famalicão, Luiz Júnior.

O Villarreal respondeu de pronto e ainda chegou a festejar o 1-1, ao minuto 17, naquele que seria um autogolo de Koundé, mas o lance foi invalidado por fora de jogo de Cardona.

A missão do Sumbarino Amarelo ficou mais complicada com a expulsão do internacional português Renato Veiga, perto do intervalo, e tornou-se impossível com o 2-0 do Barcelona, apontado por Lamine Yamal ao minuto 63, na sequência de um lance confuso.

Os catalães somaram a oitava vitória seguida na LaLiga, que lideram com 46 pontos, mais quatro do que o Real Madrid. O Villarreal, que ganhava há seis jogos consecutivos no campeonato, é quarto, com 35, mas com menos duas partidas disputadas.

O Barcelona completou ainda uma sequência de três jogos seguidos sem sofrer golos (Osasuna, Guadalajara e Villarreal), inédita desde que Hansi Flick assumiu o comando técnico da equipa, no verão do ano passado.