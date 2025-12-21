VÍDEO: triunfo do Barcelona em Villarreal com sequência inédita na era Flick
Raphinha e Yamal resolvem jogo marcado pela expulsão de Renato Veiga. Catalães completam terceiro jogo seguido sem sofrer golos
Num jogo marcado pela expulsão de Renato Veiga, por falta dura sobre Lamine Yamal perto do intervalo, o Barcelona venceu na casa do Villarreal (2-0), voltou a fugir na liderança da Liga espanhola e alcançou uma marca inédita na era Hansi Flick: completou uma série de três jogos consecutivos sem sofrer golos.
Aos 12 minutos, Raphinha adiantou o Barça no marcador na conversão de um penálti, ele que quase ampliou a diferença apenas três minutos depois, quando enviou um “míssil” à trave da baliza defendida pelo ex-Famalicão, Luiz Júnior.
O Villarreal respondeu de pronto e ainda chegou a festejar o 1-1, ao minuto 17, naquele que seria um autogolo de Koundé, mas o lance foi invalidado por fora de jogo de Cardona.
A missão do Sumbarino Amarelo ficou mais complicada com a expulsão do internacional português Renato Veiga, perto do intervalo, e tornou-se impossível com o 2-0 do Barcelona, apontado por Lamine Yamal ao minuto 63, na sequência de um lance confuso.
Os catalães somaram a oitava vitória seguida na LaLiga, que lideram com 46 pontos, mais quatro do que o Real Madrid. O Villarreal, que ganhava há seis jogos consecutivos no campeonato, é quarto, com 35, mas com menos duas partidas disputadas.
O Barcelona completou ainda uma sequência de três jogos seguidos sem sofrer golos (Osasuna, Guadalajara e Villarreal), inédita desde que Hansi Flick assumiu o comando técnico da equipa, no verão do ano passado.