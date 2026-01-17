VÍDEO: vaiado pelos adeptos, Vini é confortado por Mbappé antes do jogo
Ambiente em torno do brasileiro, no Bernabéu, não anda nada famoso
A vida não está fácil para Vinícius Júnior no Real Madrid. O internacional brasileiro foi apupado pelos adeptos madrilenos antes, durante e depois do jogo com o Levante, que marcou o regresso às vitórias dos merengues, após as derrotas com o Barcelona, para a Supertaça, e o Albacete, para a Taça do Rei.
Quando o onze inicial do Real foi anunciado no Bernabéu, o nome de Vini foi um dos mais contestados pelos adeptos, situação que deixou o jogador consternado.
Ainda no túnel de acesso ao relvado, as imagens da Real Madrid TV mostram que o brasileiro chegou a sentar-se nas escadas, com as mãos a tapar o rosto, e foi consolado por Kylian Mbappé e um membro da equipa técnica.
Em campo, a coisa não melhorou muito. Sempre que tocava na bola, Vinícius era vaiado pela plateia, o que deixou o jogador visivelmente desconfortável. A exibição pouco inspirada que assinou também não ajudou a mudar as coisas.
Assim que a partida terminou, Vinícius Júnior dirigiu-se rapidamente para o balneário, não se juntando aos restantes companheiros no centro do relvado, que cumprimentavam os adversários e se despediam das bancadas.
A tarde deste sábado foi um pesadelo em ato contínuo para o brasileiro, de 25 anos, com quem o Real Madrid quererá renovar um contrato que expira em junho de 2027. O ambiente já pareceu mais favorável a esse desfecho.