Com alguma polémica à mistura, o Atlético de Madrid venceu em Pamplona, o Osasuna [2-1], na 36.ª jornada da Liga espanhola, e manteve vivo o objetivo de terminar o campeonato no pódio. Quanto aos bascos ainda não estão a salvo na luta pela manutenção.

O jogo abriu com um penálti cometido por Javi Galán, por ter jogado a bola com o braço no interior da sua área, que foi assinalado com o auxílio do VAR. Na conversão, Ademola Lookman adiantou os Colchoneros no marcador [15m].

A primeira parte teve ainda duas lesões, de Rodrigo Mendoza [Atlético] e Raúl Moro [Osasuna], e um penálti revertido favorável à equipa da casa. Após ter visto as imagens do lance, o árbitro José Mansilla entendeu que o guarda-redes madrileno, Juan Musso, socou apenas a bola, após um cruzamento, evitando o contacto com Ante Budimir.

Para a segunda parte, Diego Simeone apostou em Alexander Sorloth, para o lugar de Thiago Almada, e o avançado norueguês fez o 2-0 aos 71 minutos, a passe de Marcos Llorente, que acabaria expulso oito minutos depois.

O Osasuna ainda conseguiu reduzir, por Kike Barja [90+1m], mas não evitou a derrota, que o mantém na luta pela manutenção. Com 42 pontos, soma apenas mais três do que a primeira equipa abaixo da “linha de água”. Por outro lado, está a apenas dois de distância dos lugares europeus, mas leva mais um jogo disputado do que os rivais nessa luta.

Por seu lado, o Atlético já sabe que não baixa do quarto lugar, mas ainda sonha com o terceiro, que é ocupado pelo Villarreal. O Submarino Amarelo tem, atualmente, três pontos de vantagem, mas ainda não disputou a sua partida na 36.ª jornada. Na quarta-feira, recebe o aflito Sevilha.