O Barcelona venceu em casa o Atlético Madrid por 1-0 e colocou um ponto final numa sequência de três jogos sem vencer (dois para a Liga espanhola) e também sem marcar qualquer golo.

O único golo foi marcado por Ferran Torres a fechar uma primeira parte que contou com uma excelente réplica do Atlético e a presença de Messi na voz das dezenas de milhares de adeptos que cantaram o nome do diez quando o cronómetro atingiu esse minuto.

Na segunda parte, os catalães desperdiçaram três soberanas ocasiões para potencialmente «matar» o jogo: Gavi e Raphinha praticamente em jogadas sucessivas e, depois, Lewandowski só com Oblak pela frente.

Desperdícios que o Barcelona não saiu a lamentar, já que acabou por segurar o triunfo pela diferença mínima num jogo importante nas contas do título.

A oito jornadas do final da Liga espanhola, a equipa de Xavi lidera com 76 pontos, mais 11 do que o Real Madrid e 16 do que o Atlético Madrid, que fecha o pódio.