Quatro dias após a eliminação da Liga Europa em Camp Nou diante do Eintracht Frankfurt de Gonçalo Paciência, o Barcelona voltou a perder em casa, agora diante do Cádiz (1-0), que à entrada para esta jornada estava no 18.ª e antepenúltimo lugar da Liga espanhola.

Apesar a derrota europeia recente, o Barcelona não perdia para a Liga espanhola desde 4 de dezembro do ano passado, altura em que fora derrotado também em casa pelo Betis.

Nesta segunda-feira, quatro meses e meio depois, o conjunto de Xavi Hernández voltou a cair no campeonato ao fim de 15 jornadas e falhou a oportunidade de se isolar no segundo lugar.

O único golo do jogo foi apontado por Lucas Pérez ao 48 minutos. O avançado bateu Ter Stegen e redimiu-se de um falhanço clamoroso na primeira parte.

O Barcelona teve o domínio do jogo, mas esbarrou na desinspiração quase total dos homens da frente e na fantástica exibição de Ledesma, guardião dos visitantes que foi segurando a vantagem e a conquista de três preciosos pontos que tiram o Cádiz - que até foi a Camp Nou com muitas poupanças - dos lugares de despromoção.

Com este resultado, o Barça mantém-se com 60 pontos, os mesmos de Sevilha e Atlético Madrid, que têm mais um jogo realizado do que os catalães. O Real Madrid é líder isolado com 75 pontos e está na iminência de celebrar a conquista do título.

