O Almeria, do treinador português José Gomes, venceu este sábado por 4-1 o Lugo e consolidou o terceiro lugar da II Liga Espanhola, a dois pontos do líder Maiorca e provisoriamente com os mesmos pontos que o segundo classificado, o Espanhol, que tem menos um jogo. Recorde-se que em Espanha sobem diretamente os dois primeiros classificados.

Com os portugueses Ivanildo Fernandes e Samú Costa a titulares - João Carvalho saiu do banco, aos 71 minutos - o Almeria aumentou ainda vantagem para o Leganés (quarto classifiacdo), que na sexta-feira perdeu por 1-0 com o Cartagena.

O nigeriano Umar Sadiq, aos 11 minutos, abriu a contagem para o Almeria e, já depois de Manu Barreiro ter empatado, aos 41, de grande penalidade, a equipa de José Gomes chegou ao triunfo, com golos de José Carlos Lazo, aos 48, e José Corpas, aos 69 e 75 minutos.

O Almeria retomou o caminho das vitórias, após duas derrotas seguidas fora de casa, frente ao Leganés (2-1) e Maiorca (2-0), e isolou-se na terceira posição, com 53 pontos, os mesmos, mas mais um jogo, do que o Espanhol (segundo).