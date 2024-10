Luis De La Fuente, selecionador espanhol e atual campeão europeu, deu uma entrevista ao El Larguero, da SER, e falou sobre vários assuntos, entre eles o facto de ainda não ter renovado contrato desde que assumiu a equipa principal e saiu dos sub-21, em 2022.

No comando da seleção desde 2023, com uma conquista do Euro 2024 pelo meio, o treinador de 63 anos garantiu «estar muito satisfeito como treinador», mas a vontade de resolver a questão do contrato também é grande, de modo a dar «estabilidade e tranquilidade» ao futebol espanhol.

«Estou feliz, mas acho que as coisas deveriam ser encerradas quando são comentadas. Não é normal um campeão europeu ficar sem contrato. Não sei se me estou a precipitar ao dizer que a RFEF já poderia ter fechado legalmente o contrato. Realmente não me importo de esperar até ao novo presidente. Até depois do Mundial (2026) o meu contrato é como staff. A minha equipa técnica melhorou as suas condições, mas eu tenho as mesmas desde que me promoveram da seleção sub-21», começou por dizer.

«Tenho contrato como executivo sénior e não como um treinador de alto nível. Seria justo se já tivesse sido cumprido, mas tem havido pressão de todos os lados sobre as pessoas que têm de tomar este tipo de decisões. Há muitos que não querem a renovação com medo de uma desqualificação. Mas estou tranquilo e quero que seja tomada uma decisão segura. Sou feliz e quero continuar a sê-lo», acrescentou.

Na sequência da conversa, foi colocada uma questão a Luis de La Fuente: será que com outro treinador, tal como Luis Enrique, esta situação já estaria resolvida?

«É possível que com Luis Enrique já tivesse sido resolvido. Não sei. Sinto o apoio do pessoal da RFEF e agora ainda mais. Estou à espera neste momento, mas estou tranquilo».

Por fim, o técnico espanhol confessou que tem ofertas para deixar a seleção e afirmou que prefere jogar o Mundial do que renovar o contrato.

«Tenho oportunidades e ofertas como é normal. O estranho seria se o atual campeão europeu não as tivesse. O que não é normal é que um campeão europeu esteja sem contrato. Mas prefiro jogar um Mundial com a Espanha do que qualquer oferta», concluiu.