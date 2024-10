Luis de la Fuente anunciou, esta sexta-feira, os 25 convocados para os compromissos de Espanha, na fase de grupos da Liga das Nações.

Como já é hábito, a apresentação da convocatória aconteceu num vídeo original, em que não foi o selecionador a anunciar a lista, mas sim a restante equipa técnica. Destaque para a presença de Grimaldo e Pedro Porro, nomes bem conhecidos do futebol português e que estarão à disposição do selecionador nos jogos que se seguem.

Com quatro pontos somados até ao momento, «la roja» recebe a Dinamarca a 10 de outubro e no dia 15 mede forças com a Sérvia.

Veja a lista completa de convocados de Luis de la Fuente:

Guarda-redes: David Raya, Álex Remiro, Robert Sánchez;

Defesas: Dani Carvajal, Mingueza, Vivian, Aymeric Laporte, Pau Torres, Cubarsí, Marc Cucurella, Grimaldo, Pedro Porro;

Médios: Zubimendi, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Pedri, Aleix García, Álex Baena;

Avançados: Álvaro Morata, Lamine Yamal, Ferran Torres, Nico Williams, Yeremy Piño, Mikel Oyarzabal, Joselu.