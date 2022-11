No dia do jogo importante com a Alemanha, o selecionador de Espanha aproveitou a manhã para dar um passeio de bicicleta.

Enquanto pedalava, Luis Enrique gravou um vídeo a recordar a filha que perdeu tragicamente em 2019, a poucos dias de completar nove anos. Neste domingo, 27 de novembro, Xana faria 13 anos e o técnico de Espanha prestou homenagem numa data revestida agora de um significado diferente.

«Hoje jogamos contra a Alemanha, mas também é um dia muito especial porque a minha Xanita cumpriria 13 anos. Amor, onde estejas muitos beijos, passa um bom dia e gostamos muito de ti», disse.